Ragusa, neonato abbandonato in un sacchetto di plastica. Si salva: in arresto 59enne



Nudo, avvolto soltanto in un plaid e con il cordone ombelicale non chiuso, così un neonato è stato consegnato al personale sanitario da un uomo che diceva di averlo trovato all’esterno del suo negozio. Si trattava di una messa in scena ordita, come appurato dalle forze dell’ordine, da un uomo che oggi è stato ristretto agli arresti domiciliari. Il 59 aveva prelevato il piccolo dalla madre, ma invece di portarlo in ospedale ne aveva inscenato il ritrovamento.

