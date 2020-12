Raimondo Todaro si è innamorato ma la nuova fidanzata famosa non è Elisa Isoardi



Terminata la partecipazione a Ballando con le stelle, è finito anche il flirt – mai davvero confermato – tra Raimondo Todaro e la conduttrice Elisa Isoardi, ex compagna di Matteo Salvini. Il ballerino, ex marito di Francesca Tocca, è stato fotografato mentre bacia e tiene per mano Sara Arfaoui, professoressa de L’Eredità.

