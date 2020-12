Raz Degan fidanzato con Stuart, le foto dei baci con la compagna



Raz Degan e la sua compagna sono apparsi in una rara paparazzata per le strade di Roma. Lei è una donna di nome Stuart, legata all’attore ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi da oltre un anno. Riservatissimo sulla sua vita privata, Degan l’ha mostrata solo in un paio di post Instagram, senza mai raccontare nel dettaglio la loro storia d’amore.

Continua a leggere



Raz Degan e la sua compagna sono apparsi in una rara paparazzata per le strade di Roma. Lei è una donna di nome Stuart, legata all’attore ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi da oltre un anno. Riservatissimo sulla sua vita privata, Degan l’ha mostrata solo in un paio di post Instagram, senza mai raccontare nel dettaglio la loro storia d’amore.

Continua a leggere

Continua a leggere