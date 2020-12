Regala il test del DNA alla fidanzata per Natale: i due scoprono di essere fratelli



Ha deciso di sorprendere la fidanzata con un regalo diverso per Natale: un test del DNA condiviso. I due, però, non si aspettavano di scoprire una verità sconcertante: secondo i risultati, sono legati da un legame di parentela che non sapevano di avere. I fratellastri hanno così scoperto un segreto di famiglia inquietante.

