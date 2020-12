Reggio Calabria, bimba abusata dallo zio: consigliere FDI avrebbe detto alla mamma di non denunciare



Massimo Ripepi, consigliere comunale di Reggio Calabria eletto con Fratelli d’Italia, avrebbe suggerito alla mamma di una bimba di lasciarla in casa della nonna, pur sapendo della presenza – nella stessa abitazione – di uno zio già condannato in via definitiva per abusi sessuali su minori. L’uomo ha effettivamente violentato la piccola.

