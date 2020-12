Reggio Calabria, i rifiuti mai smaltiti fanno saltare la rete fognaria: città allagata



Reggio Calabria è stata fortemente colpita dal maltempo delle ultime ore che l’ha trasformata in una città sull’acqua. I rifiuti mai smaltiti sono diventati purtroppo un tappo per la rete fognaria, rendendo così in poche ore le strade dei piccoli fiumi artificiali con detriti e immondizia galleggiante. Il sindaco si è scusato con i cittadini tramite un post Facebook.

