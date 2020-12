Reggio Emilia, sbanda e finisce fuori strada durante una grandinata: 23enne muore a Natale



Incidente stradale dalle conseguenze mortali il giorno di Natale lungo via Prato Bovino a Castelnovo Sotto, nella provincia di Reggio Emilia. Un giovane del posto, Niki De Marco, ha perso la vita. Mentre era in corso una grandinata, l’auto ha sbandato finendo prima contro un palo di cemento e poi in un fosso.

Continua a leggere



Incidente stradale dalle conseguenze mortali il giorno di Natale lungo via Prato Bovino a Castelnovo Sotto, nella provincia di Reggio Emilia. Un giovane del posto, Niki De Marco, ha perso la vita. Mentre era in corso una grandinata, l’auto ha sbandato finendo prima contro un palo di cemento e poi in un fosso.

Continua a leggere

Continua a leggere