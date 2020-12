Richiamata pappa per neonati. L’allerta del Ministero: “Non datela ai vostri bimbi”



Il richiamo pubblicato in data 29 dicembre 2020 riguarda dunque quattro lotti di crema di riso mais e tapioca a marchio “Via Verde Bio Prima”. Il motivo del richiamo, come si legge dalla nota, è: “Possibile presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta”.

