Ricoverato per un tumore, Lorenzo si laurea in ospedale: “Il mio è un messaggio di speranza”



Lorenzo ha 24 anni e si è laureato in Giurisprudenza dal letto dell’ospedale di Forlì nel quale era ricoverato per l’asportazione di un tumore al femore. Il ragazzo ha studiato in reparto anche grazie all’aiuto dei medici in corsia e di tutto il personale che ha messo a disposizione per lui stanze nelle quali preparare la discussione.

