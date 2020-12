Rientro a scuola, presidi: “Vaccini obbligatori per il personale se la risposta non sarà adeguata”



Antonello Giannelli, presidente dell’Anp, l’Associazione nazionale presidi, a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione in vista del rientro in presenza delle scuole superiori in programma il prossimo 7 gennaio: “È evidente che nonostante i proclami ufficiali di coloro che vorrebbero la scuola al centro del dibattito politico e sociale, ci troviamo a fare da ammortizzatore a settori della società che invece non funzionano, come quello dei trasporti. Vaccini? All’inizio basterà un invito”.

