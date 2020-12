Rischio chimico per i consumatori, Ministero della salute annuncia richiamo di Barrette Bio



L’avviso di richiamo riguarda alcuni lotti di Barrette Bio vendute a marchio “Taste of Nature”. Il ritiro è stato disposto in via precauzionale per un possibile rischi chimico per i consumatori dovuti alla presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge. Si tratta dello stesso problema che ha già portato al richiamo di centinaia di alimenti in Italia.

