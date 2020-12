Rischio presenza allergeni, Minstero delle Salute richiama frollini di mais con zenzero candito



Il Ministero della Salute ha deciso di richiamare Sabato – Frollini di Mais con Zenzero Candito e Olio essenziale di Bergamotto del marchio On – Le Furezze per rischio presenza di allergeni. All’interno, infatti, vi è del sesamo nero, che è un allergene, che non è stato dichiarato nella lista degli ingredienti: “Non usate il prodotto”.

