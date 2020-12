Rita Ora: “Ho vissuto nell’ansia di avere il cancro al seno come mia madre”



Rita Ora racconta in un’intervista al The Sun il periodo in cui da adolescente ha dovuto affrontare la malattia di sua madre Vera. Alla donna era stato diagnosticato un cancro al seno molto aggressivo, la pop star ha vissuto con l’ansia che potesse esserle diagnosticato anche a lei in futuro e ha maturato in quegli anni i sintomi tipici del disturbo post traumatico da stress.

Continua a leggere



Rita Ora racconta in un’intervista al The Sun il periodo in cui da adolescente ha dovuto affrontare la malattia di sua madre Vera. Alla donna era stato diagnosticato un cancro al seno molto aggressivo, la pop star ha vissuto con l’ansia che potesse esserle diagnosticato anche a lei in futuro e ha maturato in quegli anni i sintomi tipici del disturbo post traumatico da stress.

Continua a leggere

Continua a leggere