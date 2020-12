Roberto Benigni e Nicoletta Braschi non stanno divorziando, la separazione è lavorativa



Roberto Benigni e Nicoletta Braschi si stanno separando? Dal punto di vista lavorativo, sembrerebbe di sì. L’attrice e moglie dell’attore premio Oscar si è messa in proprio fondando una società immobiliare per conto suo, la Opera8 srl. La coppia è unita in matrimonio dal 1991 e non avrebbero mai dato segni di rottura.

