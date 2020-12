Rossella Intellicato è diventata mamma, è nato Francesco Leone Maria



Nota per aver partecipato al Grande Fratello nel 2015 e per essere stata successivamente una tronista di Uomini e Donne (si ritirò in breve tempo a causa di tensioni con Tina Cipollari), Rossella Intellicato è diventata mamma per la prima volta: lei e il compagno Giovanni Ferrero hanno accolto il piccolo Francesco Leone Maria.

