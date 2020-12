Sassuolo, scomparso Alessandro Venturelli, 22 anni: “Ti vogliamo bene, torna a casa”



“Ti aspettiamo Ale, ti vogliamo tutti un mondo di bene. Non preoccuparti, non c’è nulla che insieme non possiamo risolvere”. È l’accorato appello diffuso via Facebook dalla famiglia di Alessandro Venturelli, ventidue anni, scomparso da Sassuolo (Modena) sabato 5 dicembre. Ha con sé i documenti, ma non il cellulare.

