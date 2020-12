Scarperia, incidente mortale nella notte: muore una ragazza di 22 anni



Un tragico incidente avvenuto a ridosso della mezzanotte in viale Kennedy, zona già teatro di diversi tragici sinistri stradali a causa della scarsa illuminazione. Probabilmente si è scontrata con un albero ed è deceduta sul colpo: per la ragazza di 22 anni non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi tempestivi.

Continua a leggere



Un tragico incidente avvenuto a ridosso della mezzanotte in viale Kennedy, zona già teatro di diversi tragici sinistri stradali a causa della scarsa illuminazione. Probabilmente si è scontrata con un albero ed è deceduta sul colpo: per la ragazza di 22 anni non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi tempestivi.

Continua a leggere

Continua a leggere