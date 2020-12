Scompare ad Aradeo, ricerche a lieto fine per una 85enne: Rosa ritrovata viva in un fosso



Rosa De Santis, 85enne di Aradeo (Lecce), che risultava scomparsa da domenica pomeriggio, è stata ritrovata viva. Era finita in un fossato nei pressi del cimitero della città. È stata portata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni sarebbero discrete. A lanciare l’allarme era stato il figlio, preoccupato perché l’anziana non era rientrata a casa.

