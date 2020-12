Scomparsa in vacanza col compagno, riaperte le indagini su Paola Casali



Parte per una breve vacanza con l’uomo che frequenta, non torna più a casa. Oggi, dopo dieci anni dalla scomparsa di Paola Casali, svanita nel nulla a Licata (Agrigento) la famiglia ha chiesto nuove indagini. Da sempre le due figlie pensano che non si tratti di un allontanamento volontario e che alla loro madre, di cui da 11 anni non ci sono tracce dell’esistenza in vita, sia stato fatto del male.

Continua a leggere



Parte per una breve vacanza con l’uomo che frequenta, non torna più a casa. Oggi, dopo dieci anni dalla scomparsa di Paola Casali, svanita nel nulla a Licata (Agrigento) la famiglia ha chiesto nuove indagini. Da sempre le due figlie pensano che non si tratti di un allontanamento volontario e che alla loro madre, di cui da 11 anni non ci sono tracce dell’esistenza in vita, sia stato fatto del male.

Continua a leggere

Continua a leggere