Scuola, Azzolina: “A Natale ci vuole responsabilità per far tornare tutti in classe dal 7 gennaio”



La ministra dell’Istruzione lucia Azzolina ha ribadito che gli italiani devono fare dei sacrifici durante le feste di Natale, per consentire il ritorno a scuola dopo le vacanze: “In questo periodo dobbiamo essere ancora più responsabili anche per far tornare tutti gli studenti in classe il 7 gennaio”.

