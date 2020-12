Scuola, ipotesi esame di maturità 2021 semplificato: potrebbe esserci solo la prova orale



Un emendamento alla legge di Bilancio prevede la possibilità, per il ministro dell’Istruzione, di decidere attraverso un’ordinanza di modificare gli esami di terza media e di maturità per l’anno scolastico 2020/2021. Con la manovra si introduce l’ipotesi di svolgere gli esami di maturità a giugno 2021 come nell’anno precedente, quando si tenne solo la prova orale, escludendo gli scritti.

Continua a leggere



Un emendamento alla legge di Bilancio prevede la possibilità, per il ministro dell’Istruzione, di decidere attraverso un’ordinanza di modificare gli esami di terza media e di maturità per l’anno scolastico 2020/2021. Con la manovra si introduce l’ipotesi di svolgere gli esami di maturità a giugno 2021 come nell’anno precedente, quando si tenne solo la prova orale, escludendo gli scritti.

Continua a leggere

Continua a leggere