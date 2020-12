Scuola, la ricerca: miglioramento netto per gli studenti italiani in matematica e scienze



Secondo l’indagine Timss della Iea gli studenti italiani sono migliorati nettamente in matematica e scienze. La ricerca non tiene conto del periodo della pandemia di Covid-19, che senz’altro lascerà il segno sulle future generazioni anche dal punto di vista didattico, ma rappresenta una svolta positiva dopo gli ultimi studi di Invalsi e Ocse-Pisa, che dicevano che metà dei maturandi sono analfabeti in matematica e che gli italiani non sanno più leggere.

