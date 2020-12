Scuola, nel nuovo dpcm Natale rientro in classe previsto il 7 gennaio: per le superiori Dad al 50%



La bozza del nuovo dpcm di dicembre, contenente le regole per il Natale, prevede anche un rinvio del ritorno in classe per le scuole superiori al 7 gennaio. La data definitiva verrà fuori dal confronto odierno tra governo e Regioni, ma secondo quanto riportato nel testo (provvisorio) il rientro per gli studenti delle superiori dovrebbe avvenire da gennaio con una formula mista e la didattica a distanza al 50%.

