Scuola, Ue invita tutti i Paesi ad allungare le vacanze di Natale e rinviare rientro in classe



La Commissione europea invita tutti gli Stati membri a prolungare le vacanze scolastiche e, di conseguenza, a rinviare il rientro in classe a gennaio. La bozza delle linee guida europee per le festività di Natale contiene una chiara indicazione per i governi: vacanze più lunghe o didattica a distanza prima del ritorno a scuola.

