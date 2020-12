“Sei araba, non puoi ottenere il lavoro”: Fatima e la risposta razzista all’annuncio sul web



Aveva risposto a un annuncio di lavoro come donna delle pulizie in un paese vicino Rovigo, ma si è sentita rifiutare con una frase razzista: “dal tuo nome intuisco che sei araba, quindi niente da fare”. A Fanpage.it, Fatima racconta la sua storia di discriminazione. “Sul curriculum non metto neppure foto con il velo per paura”

