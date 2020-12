Seimila euro in vestiti: il “dono” del Comune di Monteroni di Lecce al cardinale Semeraro



Fa discutere la delibera di giunta approvata dal Comune di Monteroni di Lecce in cui si destinano 6mila euro all’acquisto di vestiti per il cardinale Marcello Semeraro, originario della città pugliese. Monteroni a Sinistra attacca: “Quel dono è un insulto per le tante persone, lavoratori, disoccupati, donne e uomini che vedono le loro condizioni di disagio aggravate”.

Continua a leggere



Fa discutere la delibera di giunta approvata dal Comune di Monteroni di Lecce in cui si destinano 6mila euro all’acquisto di vestiti per il cardinale Marcello Semeraro, originario della città pugliese. Monteroni a Sinistra attacca: “Quel dono è un insulto per le tante persone, lavoratori, disoccupati, donne e uomini che vedono le loro condizioni di disagio aggravate”.

Continua a leggere

Continua a leggere