Si suicida con colpo di pistola durante videochat con figlia di 6 anni: “Così punisco mia moglie”



Dramma a San Sebastiano, piccolo paese del Canavese: un uomo di 53 anni si è suicidato con un colpo di pistola mentre era in videochiamata con la figlia di 6 anni. A dare l’allarme è stata una vicina di casa. La piccola si trovava in comunità insieme ad altri due fratelli e alla mamma che 11 mesi fa aveva denunciato il marito per maltrattamenti. Il motivo del gesto in un biglietto: “Voglio vendetta”.

Continua a leggere



Dramma a San Sebastiano, piccolo paese del Canavese: un uomo di 53 anni si è suicidato con un colpo di pistola mentre era in videochiamata con la figlia di 6 anni. A dare l’allarme è stata una vicina di casa. La piccola si trovava in comunità insieme ad altri due fratelli e alla mamma che 11 mesi fa aveva denunciato il marito per maltrattamenti. Il motivo del gesto in un biglietto: “Voglio vendetta”.

Continua a leggere

Continua a leggere