Sicilia, odissea per tornare durante le feste: tampone obbligatorio fatto 48 ore prima di partire



Per tornare in Sicilia nel periodo delle festività natalizie – dal 14 dicembre al 7 gennaio del 2021 – sarà necessario registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it e munirsi dell’esito negativo del tampone molecolare rino-faringeo eseguito non più di due giorni prima. L’ordinanza firmata ieri da Musumeci.

