Sileri a Fanpage.it: “Più medici e più territorio, come deve cambiare la sanità italiana”

Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha partecipato a Talking Health, il primo incontro del nuovo format realizzato da Ciaopeople, editore di Fanpage.it, e Fondazione Roche, insieme ad altri esperti sull’impatto indiretto del Covid su bambini, adolescenti e anziani, tutte categorie fragili che hanno subito il contraccolpo della pandemia: “L’emergenza Covid ha mostrato queste debolezze sul territorio, non in maniera uniforme, ma che devono essere superate. E per farlo a mio avviso servirà anche un diverso rapporto con i medici di medicina generale”.

