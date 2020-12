Silvia Raffaele di Uomini e Donne è incinta, nome e sesso del bebè in arrivo



Lieto annuncio per l’ex volto di Uomini e Donne, di cui è stata corteggiatrice e tronista. Lei e il calciatore Andrea La Mantia sono in attesa del loro primo figlio, come svelato in un post in cui mostra il pancione: “La gioia del tuo arrivo è un’emozione così indescrivibile che non bastano parole per raccontarlo”.

