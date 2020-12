Siracusa, ansia per la scomparsa del piccolo Mohamed: ha solo 13 anni



Ansia ad Avola per il piccolo Mohamed, 13 anni, scomparso dalla cittadina siracusana la mattina del 23 dicembre scorso. Il ragazzino sarebbe uscito dalla struttura per minori che lo ospita per andare a scuola, che nel comune siracusano è in presenza fino al 3, portando con sé lo zaino, il cellulare e il caricabatterie. Da allora nessuno lo ha più visto.

