Sondaggi, 6 italiani su 10 dicono sì al vaccino anti-Covid senza alcuna esitazione



Sondaggio su temi di sanità e politica realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, in occasione dell’evento Live In Courmayeur: nel caso in cui venisse sviluppato un vaccino con tutte le garanzie, sceglierebbe di riceverlo con certezza il 63,2% degli italiani, il 19,2% risponde che ci dovrebbe pensare e un 15,9% è certo della volontà di non vaccinarsi.

