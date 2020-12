Sondaggio di Natale, per la maggior parte degli italiani queste saranno le feste peggiori di sempre



Per il 71% degli italiani queste saranno le feste peggiori di sempre. Lo afferma un sondaggio redatto per l’Adnkronos Salute dall’Eurodap, che sottolinea come quest’anno il Natale venga vissuto in modo particolarmente negativo. E a uno stato d’animo compromesso da divieti e restrizioni, si aggiungono le preoccupazioni per quanto riguarda l’anno nuovo. Specialmente sulla situazione economica.

