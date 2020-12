Spid: cos’è e come richiederlo gratis



Il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) permette di utilizzare un solo username e una sola password per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e di alcune imprese private aderenti. Il meccanismo viene gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale e per i cittadini è gratuito. Vediamo nello specifico cos’è, come funziona e come si richiede Spid.

Continua a leggere



Il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) permette di utilizzare un solo username e una sola password per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e di alcune imprese private aderenti. Il meccanismo viene gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale e per i cittadini è gratuito. Vediamo nello specifico cos’è, come funziona e come si richiede Spid.

Continua a leggere

Continua a leggere