Stash è diventato papà: “È nata Grace…Ed è la cosa più bella del mondo”

Stash è diventato papà. Il cantante dei The Kolors ha annunciato tramite una story su Instagram e un post la nascita della piccola Grace. In una foto che lo ritrae insieme alla neo mamma, Giulia Belmonte, l’ex coach di Amici condivide tutta la sua gioia all’arrivo della sua primogenita: “Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento”.

