Strage di anziani durante la pandemia covid, ma tra i giovani la mortalità è calata per il lockdown



Il quarto rapporto sulla mortalità in Italia durante l’epidemia Covid-19 prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Sono 84mila i morti in più durante la pandemia covid rispetto alla media dello stesso periodo del 2015-2019 ma la strage è soprattutto tra gli anziani e gli over 80.

