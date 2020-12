Strangolata dai guinzagli dei suoi cani durante una passeggiata: muore per asfissia



Deborah Roberts era uscita di casa come ogni mattina con i suoi due cani, ma durante il tragitto è inciampata. La donna, finita sul ciglio della strada, non è riuscita a rialzarsi subito e i due cani hanno cercato di rialzarla tirando i guinzagli. In questo modo, la signora Roberts è morta per strangolamento.

