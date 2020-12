Stretto di Messina, arriva l’ondata: oltre 60mila registrati, auto in colonna per il boom di rientri



Nel fine settimana Fanpage.it è andato al porto di Messina, ad assistere alle procedure di controllo a cui si sottopongono centinaia di persone in arrivo in Sicilia per trascorrere sull’Isola le festività natalizie. Secondo i dati della Protezione civile regionale, oltre 60mila cittadini si sono registrati sul sito Siciliacoronavirus.it per comunicare l’intenzione di mettere piede sul territorio siciliano. Le positività ai test rapidi, invece, sembrano per ora attestarsi sulla decina al giorno.

