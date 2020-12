Sua madre muore di Covid a 55 anni, lei pubblica le ultime conversazioni su Whatsapp



“Il motivo di questo post non è mia mamma, morta di Covid. Il motivo sono i negazionisti. Tutte queste persone contrarie al vaccino non le accetto”. Così scrive Eleonora dopo che sua madre, una donna di 55 anni, è morta a causa del Coronavirus nonostante non avesse malattie pregresse. Il suo post sta facendo il giro del web.

