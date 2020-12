Talking Health, le emergenze sanitarie oltre il Covid: al via nuovo format digitale di Fanpage.it



Al via giovedì 10 dicembre Talking Health il format digitale in streaming creato da Ciaopeople, editore di Fanpage.it, e Fondazione Roche per sensibilizzare sull’impatto indiretto del Covid e la nascita di nuove categorie fragili quali bambini, adolescenti e anziani. Al primo incontro, che si potrà seguire su Fanpage.it a partire dalle 17:30, parteciperà il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri e altri ospiti tra esperti in campo medico, scientifico ed economico.

