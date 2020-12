Tamponi covid abusivi, reagenti scaduti e positivi non segnalati: Nas denunciano decine di centri analisi



Decine di centri analisi sono stati sanzionati nell’ultima settimana dai carabinieri dei Nas durante i controlli a tappeto su tutto il territorio nazionale in laboratori di analisi che offrono servizi di diagnostica per la ricerca del coronavirus. I controlli hanno portato alla contestazione di 94 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di 145mila euro.

Continua a leggere



Decine di centri analisi sono stati sanzionati nell’ultima settimana dai carabinieri dei Nas durante i controlli a tappeto su tutto il territorio nazionale in laboratori di analisi che offrono servizi di diagnostica per la ricerca del coronavirus. I controlli hanno portato alla contestazione di 94 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di 145mila euro.

Continua a leggere

Continua a leggere