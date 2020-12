Taranto: rubano anelli e telefonini ai pazienti morti di Covid. Ma l’Asl smentisce



La notizia è stata riportata dal Quotidiano di Puglia in un articolo in cui si parla anche di morti sospette denunciate dai pazienti delle vittime di Coronavirus. Tuttavia la direzione generale dell’Asl ha prontamente smentito, evidenziando come i presunti oggetti rubati siano custoditi “in cassaforte”.

