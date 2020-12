Teatro Vascello: Curiosità Letterarie in Live Streaming Mercoledì 9 dicembre h 18

Gli appuntamenti andranno IN SCENA IN DIRETTA Streaming

Curiosità Letterarie

in Live Streaming Mercoledì 9 dicembre h 18

a cura di Manuela Kustermann, Gaia Benassi legge alcuni brani tratti

dal libro di Vasilij Grossman La cagnetta

Info Tel.06.5881021 Prenotati per il live streaming a promozioneteatrovascello@gmail.com

La lettura verrà trasmessa in diretta

Il Live del Teatro Vascello è un servizio gratuito

Dedicata ai nostri spettatori

La direzione artistica e tutto lo staff del Teatro Vascello, ringrazia tutti gli spettatori che in questi giorni stanno seguendo le nostre programmazioni in live streaming, e soprattutto un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno fatto delle donazioni per la nostra attività. Queste donazioni dal più piccolo contributo al più grande, testimoniano una vicinanza e una solidarietà verso il Teatro Vascello che ci riempie di gratitudine e di orgoglio, una generosità che ci sprona a continuare la nostra attività, seppure in condizioni molto difficili e paradossalmente contro tutti i principi dello spettacolo dal vivo. In questo momento così particolare, il nostro impegno e la nostra motivazione sono mosse dalla volontà di non interrompere il lavoro delle maestranze e degli artisti del nostro teatro e dal desiderio di far arrivare al nostro pubblico un segnale positivo che possa rincuorarci e farci sentire meno soli.

Come assistere al Live Streaming:

Accessi consentiti massimo nr.100

Gli utenti prenotati per accedere alla piattaforma ZOOM e per assistere al Live Streaming, trovano il link e le credenziali qui di seguito:

Streaming su Piattaforma ZOOM

Teatro Vascello.

Link di invito: https://zoom.us/j/8371827431

ID Riunione 837 182 7431

Credenziali sempre valide per tutti i giorni e per tutti gli spettacoli è necessario effettuare sempre la prenotazione indicando la data a promozioneteatrovascello@gmail.com

