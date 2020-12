Teramo, intera famiglia sterminata dal Covid: in 10 giorni morti padre, madre e figlio di 56 anni



Giovanni Malaspina, sua moglie Italia Di Pietro e il figlio Tiberio sono morti nel giro di appena 10 a Campli. Tutti e tre hanno contratto il Covid-19. L’unico rimasto in vita è un altro figlio, Giuliano, sopravvissuto solo perché abita in un’altra casa e non è entrato in contatto con i familiari contagiati.

