Terni, operai licenziati organizzano colletta da 900 Euro per i malati di Covid



Nonostante i mesi difficili dal punto di vista lavorativo, i dipendenti della Treofan hanno deciso di raccogliere dei soldi per coloro che sono ricoverati in ospedale e che combattono contro il Coronavirus. Circa 900 Euro per i pazienti in reparto donati dagli operai licenziati che hanno comunque deciso di tendere una mano agli altri.

