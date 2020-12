Terremoto in Emilia Romagna, scossa di magnitudo 3.3 tra Modena e Reggio: paura tra la popolazione



Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 alle 10.20 di oggi, domenica 13 dicembre, con epicentro a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia e ad una profondità di 29 km, come ha reso noto l’Ingv. Paura tra la popolazione: il sisma è stato avvertito distintamente anche in provincia di Modena. Non si hanno notizie di danni a cose o persone.

Continua a leggere



Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 alle 10.20 di oggi, domenica 13 dicembre, con epicentro a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia e ad una profondità di 29 km, come ha reso noto l’Ingv. Paura tra la popolazione: il sisma è stato avvertito distintamente anche in provincia di Modena. Non si hanno notizie di danni a cose o persone.

Continua a leggere

Continua a leggere