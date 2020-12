Terremoto in Sicilia, a Ragusa prima un forte boato poi una scossa 4.6 di circa 10 secondi



Prima un boato, poi la terra ha iniziato a tremare: paura in Sicilia per una forte scossa di terremoto. Nessun danno a cose o persone, ma c’è chi ha deciso di passare la notte in macchina e non fare rientro nella propria abitazione. Vigili del Fuoco e Protezione Civile al lavoro per valutare eventuali criticità.

Continua a leggere



Prima un boato, poi la terra ha iniziato a tremare: paura in Sicilia per una forte scossa di terremoto. Nessun danno a cose o persone, ma c’è chi ha deciso di passare la notte in macchina e non fare rientro nella propria abitazione. Vigili del Fuoco e Protezione Civile al lavoro per valutare eventuali criticità.

Continua a leggere

Continua a leggere