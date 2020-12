Terremoto in Sicilia, l’esperto: “Nessun collegamento con l’eruzione dell’Etna”



Il terremoto registrato in serata in Sicilia, nella costa Ragusana, non è di origine vulcanica e non ha nulla a che vedere con le recenti attività dell’Etna. Lo ha confermato a Fanpage.it Boris Bencke, vulcanologo dell’Ingv di Catania: “Si tratta di un contesto completamente diverso, in questo momento l’Etna si è anche calmata”.

