Terremoto in Sicilia: paura e notte fuori casa per molti residenti ma solo danni lievi



Anche se fortunatamente non ci sono state vittime né feriti e pochissimi e lievi danneggiamenti, a causa del terremoto in Sicilia diverse persone hanno deciso di trascorrere la notte in macchina o comunque fuori casa per precauzione tra le province di Ragusa e Caltanissetta. Segnalato qualche lieve danno ma questa mattina proseguono i sopralluoghi in tutte le zone più prossime all’epicentro della scossa.

