Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.2 tra Massa e Lucca



Una scossa di terremoto in Toscana ha colpito il nord della regione tra le province di Massa-Carrara e Lucca svegliando i residenti con un tremore. Il sisma di magnitudo 3.2 h avuto epicentro a circa 3 chilometri a est di Casola in Lunigiana, piccolo paesino della provincia di Massa-Carrara ed è stato chiaramente avvertita dalla popolazione locale ma non risultano feriti.

